Logra Teocelo la enmolada más grande del mundo

El municipio de Teocelo logró la meta de elaborar la enmolada más grande del mundo, ya que este producto de la gastronomía mexicana tuvo una longitud de 125 metros y contó con diferentes rellenos: pastor, sudadero, pollo, picadillo, de camarón, entre otros.

Este alimento se elabora con el tradicional mole, hecho con productos de la zona y que por su sabor es muy apreciado.

Esta actividad se realizó dentro del Festival del Mole y la Miel 2024 que contó con una gran afluencia de visitantes.

"Muy contentos, los artesanos estaban muy satisfechos de que se haya llevado a cabo este festival porque no solo los dieron a conocer, también los dieron a probar", declaró el alcalde Isaac Alberto Anell Reyes.

Asimismo, reconoció que es necesario salvaguardar las recetas tradicionales del mole que elaboran las cocineras teocelenses.

"No suena mal esa idea de crear la casa del mole, y que esas personas compartan sus recetas para que no se pierdan, para que la cocina de Teocelo no se pierda", finalizó.