¡Por no respetar la ley! Llevan auto de alcalde de Orizaba al corralón

Debido a que su camioneta último modelo se encontraba fuera del cajón de estacionamiento y una de las llantas pisaba la banqueta, el presidente municipal de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos, fue remolcado arriba de su unidad por una grúa de la Policía Vial.

Tuvo que pagar su respectiva multa, arrastre y corralón por la cantidad de 786.48 pesos, así lo exhibió a través de varios videos en sus redes sociales.

¿Qué infracción cometió el alcalde de Orizaba?

Pasadas las 22:00 horas de ayer martes, el alcalde orizabeño público un primer video con una duración de 58 segundos, dónde explica que, por haber estado un metro afuera del cajón de estacionamiento, había sido infraccionado y remolcado por una grúa al corralón municipal a bordo de su camioneta marca Honda CR-V Vitec, de color gris perla y placas de circulación: YSS-129-A de Veracruz.

"Sufriendo lo que sufre cualquier ciudadano, que por un descuido se queda fuera de los límites, estaba un metro fuera, frente a la parroquia de San José revisando el exconvento (San José de Gracia) y llegó la Patrulla y levantó la camioneta, es la grúa número 2 de la Policía Vial y, bueno, aceptando que tuve un error y que tengo que pagar la multa".

Asimismo, informó que este miércoles mostraría su boleta de pago de la multa y el arrastre de la grúa. "Creo que son 650 pesos, gracias a Dios no es la grúa que tenía el Gobierno del Estado, si no ahí me hubiera dado un infarto por que ahí son como 10 mil, pero bueno, hoy 18 de julio me tocó a mí".

Posteriormente, la primera autoridad municipal de la Pluviosilla público una serie de videos donde se observa al oficial en guardia del corralón local ubicado en la colonia Lourdes y le explica que su multa será de 786.48 pesos.

"Le informó, de la multa son 207.48 pesos, de la grúa son 519 pesos y son 60 pesos de la pensión, da un total de 786.48 pesos. Ahorita se le cobra, se le entrega su vehículo para que no se quede hasta mañana y le genere otros 60 más y de ahí pasa a cajas para que le entreguen el recibo de 207.48, su recibo de 519 y su recibo de 60 pesos", explica el oficial en turno de la Policía Vial.

El edil finalmente pregunta si los recibos saldrán a su nombre y si puede pagar con tarjeta, a lo cual el oficial le contesta que no; posteriormente, efectúa su pago y se retira del lugar.

Esta presunta detención y arrastre del edil ha generado una intensa crítica a través de las redes sociales, señalando al edil de haber montado todo este "show", pero también hubo comentarios a favor, agradeciendo el que haya pagado su respectiva multa al haber incurrido en una infracción al reglamento de tránsito.