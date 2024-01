Llegan al norte de Veracruz los tenis de Morena (+ Video)

En el norte de Veracruz, los tenis de Morena han comenzado a dejar su huella, y es probable que pronto conquisten otras regiones del estado.

Marilú Valdez, residente en la zona de Veracruz, compartió que recibió los tenis de Morena como regalo de su hermana, no como parte de la campaña electoral.

Destacó que estos zapatos deportivos, que lucen el nombre de Morena con letras guinda, son cómodos y prácticos. "A mí me sirven, no te lastiman al caminar, me gustaron mucho y pienso usarlos de forma normal. Apenas me los he puesto por primera vez y veo que a la gente les llama la atención", añadió.





SON FABRICADOS EN EL EDOMEX

Mario Delgado, coordinador nacional de Morena, también ha presumido estos tenis en redes sociales, compartiendo un video en su cuenta de TikTok @mario_delgadoc, donde simula correr con ellos puestos.

Este calzado ha adquirido notoriedad desde el año pasado, durante la efervescencia política por la renovación de la gubernatura del Estado de México, cuando zapateros de San Mateo Atenco lanzaron la "Delfimoda", que incluía zapatos, bolsas y chamarras con el nombre de Morena.

En ese momento, aseguraron que no violaba la ley electoral y que la estrategia buscaba impulsar sus ventas.

En una conferencia de prensa, integrantes de la organización Orgullo Zapatero A.C. de San Mateo Atenco informaron que, con el objetivo de visibilizar sus productos y aumentar sus ventas, lanzaron productos inspirados en el tema de moda.

La organización, conformada por al menos 50 productores de calzado de San Mateo Atenco, optó por revivir la "Delfimoda" para ofrecer una gama de productos, como zapatos, tenis, bolsas y chamarras.

Marilú, quien ahora luce con orgullo sus tenis de Morena en el norte de Veracruz, confirmó que, efectivamente, sus nuevos zapatos provienen de Toluca, sumándose así a la tendencia de portar el distintivo calzado que ha captado la atención tanto en el ámbito político como en la moda local.

"Son un regalo, me gustaron mucho, son los tenis de Morena que se usaron mucho allá en el Estado de México cuando fue lo de Delfina", explicó.