Llaman a realizar actualización de estado civil; previo a bodas colectivas en Misantla

En el mes del amor y la amistad, las bodas colectivas organizadas por el Registro Civil de Misantla representan una oportunidad para que numerosas parejas formalicen su unión, sin embargo, detrás de estas celebraciones también surgen complicaciones jurídicas que pueden impedir el proceso, en especial cuando existen matrimonios previos no disueltos legalmente.

Lorena Hernández López, oficial encargada del Registro Civil en el municipio, señaló que es común que personas separadas desde hace décadas desconozcan su estatus civil actual, "me ha tocado atender casos donde vienen a preguntar si su matrimonio sigue vigente después de 20 o 30 años de no vivir con su pareja, bajo la creencia de que, con el tiempo, el vínculo se disuelve de manera automática, lo cual no es cierto", explicó.

Uno de los errores más frecuentes es asumir que una sentencia de divorcio emitida por un juez es suficiente para dar por concluido el matrimonio, Hernández López aclaró que la inscripción del divorcio en el Registro Civil es un paso obligatorio para que el acta de matrimonio pierda validez, "nos encontramos con parejas que desean casarse de nuevo, pero al revisar sus documentos, descubrimos que su divorcio nunca fue asentado oficialmente, lo que impide la celebración de un nuevo matrimonio", agregó.

Para facilitar el proceso, existen dos vías de divorcio, en caso de no haber hijos menores ni bienes mancomunados, los trámites pueden realizarse de forma administrativa directamente en la oficialía, sin embargo, si hay menores de edad o bienes en común, es necesario recurrir a la vía judicial.

Hernández López también destacó la importancia de mantener actualizado el estado civil, "cuando una persona fallece sin haber formalizado su divorcio, se pueden generar conflictos legales entre la pareja con la que compartía su vida y el cónyuge legalmente registrado", indicó.

La oficial detalló que aproximadamente tres de cada diez parejas que solicitan matrimonio en la oficialía enfrentan inconvenientes derivados de divorcios inconclusos, algunos incluso llegan con los preparativos de su boda avanzados, sin saber que su situación legal impide la ceremonia.

Por ello, el Registro Civil de Misantla invita a la ciudadanía a regularizar su estado civil y evitar contratiempos, además, con la campaña de bodas colectivas en marcha, se exhorta a las parejas interesadas a aprovechar este beneficio, que permite realizar el trámite de manera gratuita y con ciertos requisitos exentos para quienes ya tienen hijos en común.

Formalizar una nueva unión comienza con la certeza jurídica, regularizar la situación civil no solo evita complicaciones futuras, sino que también ofrece tranquilidad a las nuevas familias que se forman en Misantla.