Activistas llaman a frenar el abandono y la tenencia irresponsable de mascotas en Misantla

Clara Margarita Torres Fernández, representante de la Asociación Civil "Cambia Mi Mundo", ha expresado su creciente preocupación ante la falta de responsabilidad en la tenencia de mascotas, un problema que sigue sin ser atendido de manera efectiva, en entrevista, la activista destacó la cantidad de reportes sobre perros que deambulan por las calles sin supervisión, además de casos en los que los dueños sacan a pasear a sus mascotas sin correa, exponiendo tanto a los animales como a la comunidad a riesgos innecesarios.

"Es triste ver que, a pesar de tantos esfuerzos por crear conciencia, seguimos enfrentándonos a la falta de cultura en la tenencia responsable de mascotas, esto no solo afecta a los animales, sino también a todos los que convivimos en la ciudad, si decidimos tener un perro, debemos ser conscientes de que es una responsabilidad que va mucho más allá de alimentarlo o darle un techo," señaló Torres Fernández.

En la entrevista, la representante de "Cambia Mi Mundo" mencionó que uno de los problemas más comunes es la presencia de perros sueltos en la vía pública, especialmente hembras en celo que son perseguidas por manadas de perros, este escenario no solo provoca molestias en la comunidad, sino que también aumenta el riesgo de peleas entre los animales y la proliferación de enfermedades, "la gente no se da cuenta del peligro que representa dejar que sus mascotas anden libres, las consecuencias van desde accidentes hasta la propagación de enfermedades, sin contar el impacto negativo en la convivencia vecinal," explicó.

Torres Fernández también habló sobre la evolución que se ha dado en la relación con las mascotas, en el pasado, los perros eran comúnmente vistos como guardianes que vivían en las calles o en los patios, pero con el crecimiento urbano y la sobrepoblación canina, esta visión debe cambiar.

"Los tiempos han cambiado, y ya no podemos seguir con esa mentalidad de que los perros pueden andar sueltos en la calle como si fuera su lugar natural, hoy en día, con la sobrepoblación y los problemas de salud pública que esto conlleva, es vital que adoptemos una postura más responsable y moderna," subrayó.

Además de las preocupaciones relacionadas con la presencia de perros en las calles, la activista hizo hincapié en la importancia de recoger los desechos de las mascotas, "las heces de los perros son un foco de infección tremendo, lamentablemente, muchas personas no están educadas para recogerlas, lo que genera problemas tanto de salubridad como de imagen en nuestra ciudad," dijo, según Torres Fernández, este simple acto es una muestra básica de civismo que muchos aún no practican, pero que debería ser parte fundamental de la educación en tenencia responsable.

A lo largo de la conversación, la representante de "Cambia Mi Mundo" reiteró la necesidad de educar a la población sobre la importancia de la responsabilidad en la tenencia de mascotas, "es fundamental que empecemos a educar desde el hogar, nuestros hijos deben aprender que tener una mascota es un compromiso de por vida y que implica cuidado, respeto y responsabilidad. Solo así podremos dar un buen ejemplo y mejorar la situación en nuestra comunidad," comentó.

También te puede interesar... Veracruz, entre los estados de la República con más casos de dengue

Finalmente, Clara Margarita Torres Fernández lanzó un llamado a la acción, invitando a la población a unirse a los esfuerzos por mejorar la calidad de vida tanto de las mascotas como de la comunidad en general, "no avanzaremos si no trabajamos juntos, necesitamos educar al vecino, al amigo, al familiar, este es un problema que nos afecta a todos, y la solución está en nuestras manos, si no tomamos medidas ahora, las consecuencias seguirán afectando nuestra calidad de vida," concluyó.

La problemática de la tenencia responsable de mascotas sigue siendo un reto en Misantla, pero con el trabajo conjunto de asociaciones civiles, autoridades y ciudadanos, existe la esperanza de que se logren cambios significativos en la cultura y conciencia colectiva, mejorando tanto el bienestar animal como la convivencia en la comunidad.