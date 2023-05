Liberan carpas en laguna Ojo de Agua de Orizaba

Con la finalidad de fomentar el cuidado al medio ambiente, además de embellecer el nacimiento y Laguna de Ojo de Agua en los límites de Orizaba e Ixtaczoquitlán, ciudadanos altruistas y comerciantes liberaron 13 peces denominados "carpa común", al tratarse de un pez de agua dulce.

"Siempre me ha gustado mi trabajo, a mí me gusta que la laguna y sus alrededores se vean bonitos, me gusta mucho lo que es el acuario, me dedico a criar carpa común y en esta ocasión se me hizo grato para que se viera bonita", señaló Martín Ariza Huerta, comerciante.

Enfatizó que él ha observado cómo la gente viene e interactúa con las pocas carpas que había; "se conectan con los pocos peces que hay, y me di a la idea de echar unas carpas que tenía en un estanque, echamos más de 14 carpas ya adultas para que sobrevivan acá".

El comerciante pidió a la ciudadanía cuidar a los peces; "a veces la gente tiene la mala idea de que dicen que nacen acá y no, nosotros las echamos para que se vea bonita la laguna y cuando vengan las familias con sus hijos se lleven el ver a los animalitos nadar aquí".

Aseguró que anteriormente, cuando no había vigilancia, la gente las atrapaba y se las llevaba en cubetas; en una ocasión él les dijo que por qué se las estaban robando y le cuestionaron si él era el dueño; les contestó que él las había llevado para el embellecimiento de la misma.

"Hacemos la invitación a toda la gente para que pueda admirar a los peces, y si desean darles alimento para que puedan tomar bien sus fotografías pueden hacerlo; traigan a sus niños para que vean a los animalitos que andan ahorita.

"A todos los visitantes pedimos que las cuiden y que si vemos a gente que las quiera atrapar, les digamos que no, debemos fomentar la naturaleza".

Por último, Ariza Huerta detalló que con las 13 carpas liberadas este día, ya suman un total de 25 entre comunes y pez Israel.