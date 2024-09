AMLO pide no proceder contra quien le lanzó una botella en su visita a Veracruz

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no proceder contra la persona que le lanzó una botella de agua durante su visita al puerto de Veracruz, en medio de una protesta organizada por trabajadores del Poder Judicial.

En su conferencia matutina, el mandatario aseguró que no hubo agresión grave y exhortó a sus simpatizantes a mantener la calma y no caer en provocaciones.

"Ayer me tiraron una botella de agua, pues es que yo empecé jugando béisbol, era fielder, imagínense si no sé (...). Si hasta la pude haber agarrado (la botella), pero no pasó a mayores", comentó López Obrador.

Añadió que entiende el malestar de sus opositores, quienes han manifestado su descontento con las políticas de su gobierno, enfocadas en combatir la corrupción.

"Entiendo que están enojados, que están molestos. Por esto mismo, ellos quisieran que no cambiara nada, conservadurismo viene de conservar, de mantener el statu quo; pero eso ya no se puede, y ya se les va a ir pasando el enojo", expresó.

¿QUÉ PASÓ?

Los hechos ocurrieron cuando el presidente ingresaba a la Casa Juárez, en Veracruz, donde una multitud de trabajadores del Poder Judicial se manifestaba en rechazo a la reforma judicial impulsada por el gobierno.

Fue en ese momento que una botella de agua fue lanzada desde el grupo de manifestantes hacia el mandatario, quien, sin embargo, minimizó el incidente. "Al que tiró la botella ayer, ese puede estar tranquilo, no pasa nada", afirmó el presidente, reiterando que su gobierno no promueve la represión.

En su mensaje, López Obrador hizo un llamado a sus seguidores a actuar con respeto y prudencia frente a este tipo de situaciones. "Yo también pido que actuemos con mucho respeto, que los que están participando en la transformación del país, que actuemos con respeto, con tolerancia", subrayó.

Asimismo, señaló que los avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad en su administración son una fuente de alegría, pero también de descontento para quienes se oponen a los cambios que se están implementando. Citando al expresidente Benito Juárez, dijo: "El triunfo de la reacción es moralmente imposible".

El mandatario también abordó las críticas que ha recibido, en particular los señalamientos de ser un "dictador", lo que atribuyó a la influencia de algunos intelectuales y comunicadores críticos de su gobierno, como Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín.

"Ayer lo que me gritaban los del Poder Judicial que están en contra de la reforma es 'dictador', pues es lo que sostiene Aguilar Camín y Krauze. Aquí se habló de que la revista Letras Libres la compraba el gobierno, Nexos también le compraba el Gobierno", comentó.

En cuanto a la reforma judicial, López Obrador explicó que los trabajadores del Poder Judicial están siendo mal informados sobre su alcance. Según el presidente, la reforma no afecta los derechos laborales de los empleados, sino que está centrada en la elección de jueces, magistrados y ministros.

"Los trabajadores del Poder Judicial también están engañados, porque la reforma al Poder Judicial tiene que ver con la elección de los jueces, de magistrados, de ministros, no afecta en nada a los trabajadores del Poder Judicial", aclaró.