Justicia, ni pronta ni expedita en Veracruz, lamentan abogados

En Veracruz la justicia no es pronta ni expedita, y así lo pueden acreditar las personas que han tenido que acudir a la Fiscalía para interponer una denuncia pues sus casos se quedan en el limbo, señaló Tomás de Jesús Toribio, presidente de la Asociación Nacional e Internacional de Derechos Humanos (ANIDH).

Señaló el caso de dos ciudadanos que fueron atropellados en Orizaba por el hermano de un regidor de Zongolica, quien ese mismo día quedó libre para seguir su proceso y a la fecha no hay resolución ni justicia para esas personas.

Resaltó que Antonio Guajardo y Alejandra Álvarez fueron atropellados en mayo pasado por un taxi de Zongolica conducido por Mario Rojas García, hermano del regidor Marco Rojas García.

En ese accidente la motocicleta en la que viajaban, y que era su instrumento de trabajo, fue pérdida total y él tuvo fractura en un pie y ella fractura en tibia y peroné de la pierna derecha.

"Queremos hacer un llamado muy respetuoso al gobernador porque los temas son diversos, muy lacerantes, la sociedad tiene miedo de denunciar.

"Vienen con nosotros y nos dice ´me sucede esto, me agarra Transporte Público y me extorsiona, me agarra un Policía Estatal y me extorsiona, me agarra un policía municipal y me extorsiona´. Es muy lamentable lo que está sucediendo en el estado", apuntó.

De Jesús Toribio hizo un llamado a los alcaldes y a los diputados y diputadas federales para que atiendan este tipo de hechos, y que recuerden que ellos fueron elegidos no para hacer política sino para salvaguardar la integridad de la sociedad.

Así como para formular leyes que tengan que ver en pro de los derechos de las personas.

Consideró que es necesario que se dé continuidad a las carpetas de investigación y a las denuncias que hace la sociedad, que no prosperan por la falta de dinero porque muchas veces no tiene los recursos para pagar un abogado y llevar el proceso.