"Jueza de Coatzacoalcos nos notificó amparo con código erróneo": Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que la Consejería Jurídica recibió una notificación para eliminar la publicación de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF), aunque aseguró que no se consideran formalmente notificados.

Según explicó, el código QR vinculado a la notificación de la jueza Nancy Juárez había sido eliminado o contenía un error.

"Llega la notificación en la Consejería Jurídica, esa notificación de este juzgado, de la jueza. Luego dice véase la notificación por QR. El problema es que cuando intentamos escanear el QR, aparecía el mensaje 'El QR ha sido eliminado'", detalló Sheinbaum en su conferencia matutina.

"QUÉ DIRÁN EN HARVARD", IRONIZA

La semana anterior, la jueza Juárez había ordenado tanto a Sheinbaum como al director del Diario Oficial, Alejandro López González, retirar la publicación de la reforma al Poder Judicial. Dicha reforma propone que jueces, magistrados y ministros sean elegidos mediante voto ciudadano.

A pesar de la orden judicial, Sheinbaum sostuvo que no se eliminará la publicación, argumentando que la jueza no tiene facultades para emitir una resolución de ese tipo.

Añadió que solicitará al Congreso de la Unión que aclare si una jueza puede ordenar la eliminación de una publicación realizada por el Ejecutivo federal a petición del Legislativo.

Durante su intervención, la presidenta también informó que la certificación de la notificación fallida fue realizada ante notario público. "Ayer la consejera jurídica le pidió a un notario 176 que certificara que en efecto el QR no lleva a ningún lado. Tanto que han estado diciendo de la notificación y no hay notificación, el QR no dice nada", comentó Sheinbaum.

En tono irónico, la mandataria concluyó su intervención con una referencia a las críticas provenientes de Harvard sobre los requisitos para integrar el Poder Judicial: "A ver qué dice Harvard", dijo, aludiendo al código QR eliminado.