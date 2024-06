Juez solapa acoso del director de una telesecundaria en Xico, acusan

Presunta víctima de acoso laboral y hostigamiento sexual en su centro de trabajo, la docente de telesecundaria, Yadira Romero López, denunció irregularidades en el proceso judicial por parte del Juez Decimoctavo de Distrito, René Ortiz Sartorius.

Lo anterior, luego que dicho juzgador determinó no vincular a proceso al Director de la Telesecundaria "Benito Juárez" de Xico, Emmanuel "N", por los citados delitos en contra de Romero López.

Al denunciar los hechos la quejosa incluso señaló que Ortiz Sartorius "romantizó" el acoso del cual la maestra es víctima, dado que el acusado tuvo motivos "sentimentales" y "no sexuales".

Y es que, a decir del juez, Emmanuel "N", superior jerárquico de Romero López, únicamente le hizo una "invitación a pasarla bien", con la intención de tener "una relación sentimental o un noviazgo".

"Y según el juzgador ese tipo de peticiones no obligan a la víctima a tener relaciones sexuales, ya que también pueden ser relaciones asexuales es decir, sin el acto sexual, por lo tanto, al no haber mencionado la palabra ´sexo´, para el juez, no hay lascividad porque considera que la petición del denunciado fue sentimental no sexual", denunció la afectada ante los medios de comunicación.