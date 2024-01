Joven le dio una despedida digna a un gatito en Poza Rica; ¿harías lo mismo?

El acto de empatía con la vida de los animales mostrado por un joven de Poza Rica para despedir a un gato fallecido en situación de calle llamó la atención de los ciudadanos.

José Ángel Hernández Castillo transitaba en su bicicleta; al encontrar el cuerpo de un gato sobre el camellón del bulevar Adolfo Ruiz Cortines decidido cavar en el área verde de este espacio público para enterrar al animal.

"Venía en la bicicleta, venía para acá y la verdad no es la primera vez que me encuentro a un pequeño así. Lamentablemente yo creo que aunque no puedan hablar o lo que tú quieras en un momento en tu vida vas a necesitar una compañía, vas a valorarlo, entonces yo creo que en un momento así no pierdes nada en hacerlo".

Sin conocer el nombre o la historia del animalito el joven decidió realizar este acto, que fue observado por peatones y automovilistas y hasta elementos policiacos que transitaban por el lugar; algunos decidieron apoyarlo prestándole equipo para facilitar su tarea.

Mencionó que ya son varias ocasiones en las que al toparse con animales muertos y decide buscar el espacio más cercano para enterrarlos.

"Me nace, no pierdo nada, es mi momento libre; estoy por ser ingeniero y me gustaría tratar de dejar un poco de mi marca antes de irme, mi mérito es tener un objetivo claro para poder ayudar a mi sociedad y si esto puede ayudar estoy encantado", resaltó el joven.

El estudiante de ingeniería señala que es necesario que en la ciudad exista más empatía para que los animales tengan una despedida honrosa, y lamentó que en algunas ocasiones los restos terminen en basureros o incluso en arroyos de la ciudad.