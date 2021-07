Josué Conzatti, atleta orizabeño, busca representar a Veracruz en Exatlón

El atleta orizabeño Josué Conzatti busca representar en un reality show nacional a esta ciudad; sus objetivos serán el obtener el triunfo, apoyar a niños con cáncer, a adultos mayores en situación de calle y a animales en abandono.

"Si me rompe mucho el corazón. No digo que a todos nos sobra el dinero, ojalá, pero sí me gustaría; yo sé que no es mucho, pero me gustaría poner un granito de arena. Esto es lo que me motiva para el programa", dijo.