Jirafa Benito: ¿Qué hay detrás de la propuesta para ser trasladada a Orizaba? Esto sabemos

La jirafa Benito, se ha robado los corazones de México, pues pasó de vivir aislada en condiciones no aptas para su especie en el Parque Central de Chihuahua a ser rescatada por el parque de conservación Africam Safari en Puebla.

El rescate de Benito, fue una lucha constante de colectivos que se unieron para que pudiera tener una mejor calidad de vida y este como pocos casos de maltrato animal, terminó con un un feliz desenlace o al menos eso parece...

Hace unas horas, en las redes sociales del Ayuntamiento de Orizaba, el alcalde compartió una encuesta, preguntando a los ciudadanos si les gustaría que inviertan recursos municipales para trasladar a Benito a la Unidad de Manejo Ambiental ubicado en el Paseo del Río.

la Jirafa se encuentra en las instalaciones de Africam Safari de Puebla, tras un traslado de 30 horas desde la frontera norte del país al centro de la república mexicana, de acuerdo a los especialistas de dicha reserva, el mamífero se encuentra adaptándose y le realizan estudios por los parásitos que le fueron encontrados.

















Y no, no es broma, aquí te compartimos la publicación, que con comentarios divididos, la mayoría coincide en que la UMA de Orizaba no cuenta con el espacio adecuado para una jirafa como Benito.

"Esta mucho mejor en Africam Safari.Por que estan los animales mas en su habitat, mejor cuidados y alimentados" "Ayudemos mejor a la #ElefantaEly" "No por favor. Los animales de la UMA están muy descuidados. La autoridad debería intervenir" "Mejor dediquese a tener en mejores condiciones a los animales que están en el paseo del río" "Que invierta en los animales que ya están !"

Fueron algunos de los comentarios que recibió la encuesta.

Hasta el momento se desconocen mayores detalles acerca de esta propuesta, pues Benito se encuentra en proceso de adaptación en Puebla, al cuidado de especialistas y donde podrá convivir con otros ejemplares y de realizarse, sería el segundo traslado en menos de un mes, por lo que sufriría una situación de estrés o podría repercutir en su salud.

¿Qué opinas?