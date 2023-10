¿Javier Duarte, vecino de Jorge Winckler en Pacho Viejo? Aquí te lo decimos

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, obtuvo un amparo, para no ser llevado hasta el Juzgado de Control en Pacho Viejo, para hacer frente al proceso penal que se le sigue en su contra por desaparición forzada de personas.

Su equipo de abogados buscaba, que además de no ser presentado ante el Juez de Control, de igual forma tampoco se le impusiera la medida precautoria de prisión preventiva.

Sin embargo, el Juez Federal en el juicio de amparo 1252/2022 resolvió que sigue siendo facultad del Juez de Control imponer las medidas de apremio que considere necesarias, en particular si se trata de un delito grave.

ESTO SE DETERMINÓ EN EL CASO DE JAVIER DUARTE

Al tomar en cuenta, que actualmente Javier Duarte se encuentra recluido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, pagando una condena de 9 años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y desvío de recursos, indicó que puede enfrentar el proceso que le sigue la Fiscalía General de Veracruz de manera virtual.

De esta manera, se hace innecesario su traslado hasta Pacho Viejo, donde recientemente fue recluido el ex fiscal Jorge Winckler Ortiz.

En noviembre del año 2022, al ex gobernador le fue ejecutada una orden de aprehensión en su celda, donde se le notificó de una investigación en su contra por el delito de desaparición forzada de personas.

A partir de ahí, inició una defensa para echar abajo dicha acusación, la cual no ha podido, pues únicamente ha logrado aplazar que entre la etapa de juicio, y ahora consiguió que su proceso lo continúe de manera virtual y no sea trasladado al penal de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec, Veracruz, y que por ende, pudiera ser recluido en la cárcel anexa donde se encuentra uno de sus ex perseguidores y rival político, Jorge Winckler Ortiz.