Javier Duarte respalda aspiraciones de Rocío Nahle en Veracruz

Desde sus redes sociales, el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa respaldó las aspiraciones de Rocío Nahle García a alcanzar la titularidad del Poder Ejecutivo.

Mediante su cuenta de Threads, aseguró que la aún secretaria de Energía puede ser gobernadora de Veracruz, porque la Constitución Política de México, así lo faculta por su residencia.

“En el caso de obtener la victoria, ella no sería la primera gobernadora que no sería la primera gobernadora que no nació en Veracruz, existen ejemplos conocidos como son los de Don Fernando Gutiérrez Barrios, Patricio Chirinos Calero o Miguel Alemán Velazco, quienes fueron espléndidos gobernadores”, publicó.

Aunque se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, pagando una pena de 9 años de prisión por el delito de asociación delictuosa y lavado de dinero, Javier Duarte se mantiene activo a través de sus redes sociales.

Tal publicación la hizo, porque dijo que quería aclarar un tema que ha estado en el pensamiento de muchos veracruzanos.

Xalapeño gobernó Zacatecas

Dentro de sus publicaciones, Duarte de Ochoa también escribió que de 1851 a 1853 don José González Echeverría fue Gobernador del Estado de Zacatecas.“Lo importante a destacar de este insigne gobernador zacatecano es que era veracruzano, ya que nació en la ciudad de Xalapa, Veracruz, el 26 de noviembre de 1806”, refirió.Y agregó “es importante señalar que el nombre oficial de la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, es Fresnillo de González Echeverría en honor de este ilustre veracruzano”.