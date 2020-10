Jamás me he prestado a prácticas corruptas ni ´moches´: Aldo Valerio

"No soy dueño de ningún medio de comunicación, ni estoy relacionado con ninguna de las cinco empresas señaladas con las que el Congreso del Estado tiene contratos para la difusión de sus actividades", así lo puntualizó el Coordinador de Comunicación Social del Congreso del Estado, Aldo Valerio Zamudio, en entrevista.

Señaló, que toda acusación sin pruebas ni fundamentos, no tienen efecto, por lo que se encuentra en completa disposición que se realice una investigación a su área, para que de existir algún indicio que compruebe una mala praxis de cualquier funcionario involucrado en el tema, sea sancionado con todo el peso de la ley.

Los contratos de los cinco medios de comunicación involucrados, así como el resto de los convenios, -añadió- se encuentran disponibles en el portal de transparencia del H. Congreso Local, por lo que pueden ser consultados, en cualquier momento, por las y los ciudadanos interesados en el tema, "no hay nada que ocultar", dijo.

En referencia a las acusaciones por solicitar dinero a cambio de la difusión de las actividades de las y los legisladores, Valerio Zamudio, enfatizó que son acusaciones infundadas y que "de haber pruebas deben demostrarse".

"Desde mi llegada al cargo, siempre me he conducido con ética, responsabilidad y compromiso, por lo que de existir alguna prueba que avale las imputaciones en mi contra, deben ser demostradas, toda vez que en ningún momento me he prestado a ese tipo de prácticas corruptas y de moches", puntualizó.

"Hoy en día, desde la Coordinación de Comunicación Social, me encuentro concentrado en la difusión de las actividades de las y los diputados del Congreso, por lo que en este momento no tengo intenciones políticas de ninguna índole, como han sugerido algunos periodistas y medios de comunicación", concluyó.