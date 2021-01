IP escatima derechos a trabajadores, advierte CROC en Orizaba

El secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Orizaba, César Silva Reyes, aseguró la organización sindical que representa ha tenido que intervenir y conciliar para que empresas asentadas en Orizaba y la región centro del Estado, respeten los derecho laborales de los trabajadores y eviten que pierdan sus empleos

Puntualizó que la Pandemia del Covid-19 ha ocasionado que las empresas continúen con una baja productividad, por ello han tenido entablar acuerdos, donde los directivos han aceptado que los obreros laboren jornadas al 50 por ciento, en lugar de quedarse sin empleo y sin seguridad social, la cual hoy en día es de suma importancia para las familias.

"Hemos ido viendo cómo ayudarles, principalmente con el ánimo de que no sean rescindidos sus contratos, que no pierdan el trabajo y por lo mismo, que no pierdan la seguridad social; hemos tenido que ajustarnos a las necesidades y muchas de estas necesidades incluyen reducir la jornada laboral al 50 por ciento, pero afortunadamente sin caer en el recorte de personal".

En otros temas Silva Reyes afirmó que la atención médica que brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es buena, la cual actualmente está priorizada a pacientes Covid, por lo que se han tenido que descuidar a otros pacientes que han tenido retrasos en sus consultas principalmente los que presentan enfermedades crónico degenerativas.

"Ahorita les están dando prioridad al enfermo con Covid, pero se deja de atender a miles de pacientes más porque no hay acceso a los servicios, entonces en la medida de las posibilidades hemos tratado que se atienda a todos por igual y creo que con retraso, pero lo hemos logrado".

Cuestionado de cómo se ha llevado el manejo del control del Covid-19 por parte del Gobierno Federal y Estatal, el dirigente de la CROC en la Pluviosilla dijo que no está siendo atendida al cien por ciento.

"Se desestimó el problema y dejaron pasar mucho tiempo para ver que fuera un problema real, ahora que lo quieren atender de manera inmediata, se encuentran con el problema de que ya es demasiado tarde el problema ya está muy avanzado".

Incluso agregó que prueba de ello es que todos los mexicanos por lo menos han tenido un familiar que ha enfermado o ha muerto a causa de este virus altamente mortal, y mientras la vacunación no se extienda a la población en general y ésta se retrase, todos siguen expuestos al contagio del Covid.

"Creo que cuidarse es responsabilidad de cada una de las personas, se nos han hecho llamados de atención de todas formas por muchos medios y aquel que no lo quiera atender va a tener que pagar las consecuencias".