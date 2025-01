Internos en penales de Veracruz, sólo podrán votar por presidencias municipales: INE

El vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Veracruz, Josué Cervantes Martínez informó que tras el acuerdo firmado con el Gobierno del Estado, se permitirá la votación de aquellos internos que estén bajo proceso y no hayan sido sentencias, pero sólo en la elección a las presidencias municipales.

Dejó en claro, que para evitar suspicacias, los internos no podrán elegir a jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial tanto locales como federales.

En ese sentido, estimó que se tiene prevista la participación de casi 5 mil personas privadas de su libertad de manera preventiva, de los 17 penales estatales y el federal que se ubica en Villa Aldama.

"Solamente en la elección de ayuntamientos; en la del Poder Judicial no recibirá votos de personas en prisión preventiva no está contemplado así en el país, y en consecuencia, no será así en Veracruz, solo ayuntamientos", agregó.

Explicó que se hará un cruce con la base correspondiente al padrón electoral para saber quienes están en la lista nominal, y en caso de que no, hasta se podría hacer su credencialización siempre y cuando así lo permita la Secretaria de Seguridad.

"El hecho de que tengan abierto el derecho, no obliga a que tengan que inscribirse y votar, lo decide cada ciudadana y ciudadano, y eso ya nos da la pauta para continuar con el esquema operativo", reiteró.

Por último aclaró que las personas en prisión preventiva votarán para elegir al candidato o candidata a la presidencia municipal del lugar donde se encuentra ubicado el penal en el que habitan, es decir, si están en el Centro de Readaptación Social de Tuxpan, votarán para elegir a las autoridades de ese municipio.