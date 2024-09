Intento de robo de WhatsApp: así engañan en Veracruz con un falso paquete

Un llamado de alerta hizo una ciudadana a la población en general, ya que en menos de diez días ha recibido dos llamadas a su celular en un intento de apropiarse de su WhatsApp y hacer mal uso de esa red.

La señora Graciela explicó que hace poco más de una semana recibió una llamada a la cual respondió y ahí un hombre comenzó a decirle que tenían un paquete de Amazon para entregarle.

La señora respondió que no tenía ningún encargo pendiente, pero el hombre insistió en que había un paquete que le tenían que entregar en su domicilio.

"En ese momento me dijo que él desconocía quién enviaba el paquete pero solo necesitaba que le diera el código de envío para que me lo dieran y me comentó que hablaría a la empresa para que enviaran el código correspondiente, el cual le tenía que dictar en seguida" relató.

Sin embargo, expuso, sí le apareció un código numérico pero era el de su cuenta de WhatsApp.

Explicó que afortunadamente se percató de esa situación pues si hubiera dictado los números perdería el control de su WhatsApp al permitir su uso en otro celular y esa persona seguramente hubiera hecho mal uso de él.

"El tipo me dijo que si ya me había llegado el número se lo dictara y en ese momento le dije que claro que no porque era el de mi WhatsApp y le colgué", comentó.

La ciudadana indicó que procedió de inmediato a bloquear ese número pero algunos días después le volvieron a marcar, ahora otra persona y de otro número, informándole igual que tenía un artículo de entrega por paquetería y que necesitaba que le diera el código.

Mencionó que le respondió esa persona que no le iba a dar ningún número pues ya sabía que se trataba sólo de un engaño y le colgó.

La ciudadana explicó que decidió hacer público su caso pues lamentablemente hay personas que sí son sorprendidas por esos delincuentes que utilizan su red para mandarles mensaje a sus conocidos y pedirles dinero a su nombre.

Pidió a las personas estar muy alerta y de preferencia evitar contestar números que no conocen, aunque sabe que es complicado pues en su caso, al no ver bien el celular responde en cuanto recibe un llamado, pero al menos estar pendiente para no pasar ningún número que le soliciten, ya que sólo es un engaño.