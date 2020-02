Intentan Robar en Caev de Ciudad Mendoza

Ante las autoridades de la Subunidad Integral de Procuración de Justicia con sede en Nogales, personal de la oficina de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) en Ciudad Mendoza denunciaron el intento de robo a la oficina por parte de sujetos desconocidos.

De acuerdo a la declaración hecha por el secretario técnico de la CAEV, Alan Trujillo Gómez, la noche del pasado sábado, sujetos desconocidos con barras metálicas intentaron forzar la puerta de la oficina de la Comisión del Agua ubicada sobre la Avenida Benito Juárez de la Colonia Reforma de la cabecera municipal, pero gracias a la oportuna intervención de los vecinos, los presuntos delincuentes lograron darse a la fuga.

Así mismo señaló que los mismos vecinos, fueron quienes pusieron en alerta vía telefónica al titular de la oficina, como a los elementos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, quienes minutos después arribaron al lugar a tomar conocimiento del hecho.

El funcionario aseguró que el incidente no pasó a mayores, sin embargo aseguró que en esta oficina no guardan dinero pues él mismo que pagan los usuarios del agua, es depositado en los bancos.

Trujillo Gómez agregó que no es común que se presente este tipo de incidentes en las oficinas de la CAEV distribuidas en el Estado, pues dichas oficinas receptoras no guardan dinero en efectivo.