Reunido con algunos obreros de la Sección 30, aseguró que los funcionarios del Sindicato tratan de presionar a las autoridades para que firmen los contratos, a pesar de que el presidente López Obrador determinó que no habrá negociaciones con la actual dirigencia nacional, sino con el próximo comité.

Noticia Relacionada Hacienda proyecta aplicar recortes a puertos de Tuxpan y Veracruz

Incluso –agregó– los representantes del STPRM incumplieron con los procedimientos legales, al no instituir o designar a los integrantes del comité de huelga, al no entregar el pliego petitorio y pretender utilizar al gremio al tratar de "imponer sus condiciones".

Recordó que en la última revisión contractual, "en vez de defender los derechos laborales", los dirigentes trataron de imponer que los obreros con 55 años de antigüedad se jubilaran hasta los 65, a pesar de estar estipulado en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

Por esa situación, exhortó a sus compañeros a no dejarse engañar; "siempre antes de irse a una revisión de contrato, primero se instituye el comité de huelga, hoy no se hizo. Ya no se dejen engañar. Llegó el momento de agarrar el toro por los cuernos y avancemos".

Insistió en que debe ejercerse la democracia para establecer las mesas de negociación que les permita la revisión de 92 mil 666 trabajadores de planta, distribuidos en 470 centros laborales.

Mencionó que los petroleros no están de acuerdo en recurrir a huelga considerando la situación que actualmente atraviesa el país y por los problemas que ha generado la pandemia del COVID-19; "queremos un Pemex productivo para que haya un sindicato firme y pueda avanzar junto con Petróleos Mexicanos".

En el tema de las elecciones internas, Pecero Lozano indicó que toda la familia petrolera está ansiosa y a la espera de que la convocatoria sea emitida para emprender el proyecto de una "verdadera democracia".

En días pasados, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana emplazó a huelga a Pemex para el 30 de septiembre, luego de que transcurrieran los dos meses de prórroga que acordaron para instalar las mesas de trabajo que permitirían acordar la revisión contractual.