Inicia la cuaresma en Orizaba; católicos reciben cruz de ceniza

Con la imposición de una cruz de ceniza sobre la frente de los fieles católicos, mientras el sacerdote repite las palabras "arrepiéntete y cree en el evangelio" o "recuerda que polvo eres y en polvo te has de convertir", es como da inicio la Cuaresma 2025 en la Diócesis de Orizaba.

En punto de las 8 de la mañana inicio la eucaristía de miércoles de ceniza en la Catedral de San Miguel Arcángel presidida por el Obispo de Orizaba, Monseñor Eduardo Cervantes Merino, quien enfatizó que en este tiempo de cuaresma se debe fortalecer la vida cristiana, la oración en la penitencia, el ayuno y la caridad con el más necesitado.

"Para todos los acontecimientos siempre hay un tiempo de preparación, sobre todo para prepararse en lo que es este acontecimiento de la historia de salvación del pueblo de Dios, estos acontecimientos están marcados por el número 40, procesos episodios son 40 días, 40 noches, 40 años de tal manera que en este signo en este lenguaje ese número 40 viene este momento salvador de la iglesia, nuestra iglesia tiene años preparándose durante la Cuaresma que iniciamos con el miércoles de ceniza para celebrar el acontecimiento salvífico fundamental de nuestra fe", expreso monseñor Eduardo.

Invitó a los católicos a que durante este tiempo de preparación para las fiestas de la Pascua, se tomen de la mano de Jesús, e insistan en implorar la misericordia del señor, porque gracias a la muerte de Jesús es como hemos alcanzado el perdón de nuestros pecados.

"En cuaresma nosotros en actitud humilde y suplicante, por medio de la oración de las obras de caridad es un signo de misericordia de nosotros porque hemos sido redimidos por ti en Cristo Jesús hemos alcanzado la salvación de todos nuestros pecados concédenos purificar en esta vida cristiana".

Aseguró que la Cuaresma tiene el tono central del encuentro con Dios, la reflexión de su palabra, la oración en la que nosotros hablamos con él y también permitimos que nos hable él, la oración personal pero también la oración comunitaria.

"La penitencia y el ayuno es la que nosotros con este ejercicio vamos pidiendo al Señor que fortalezca nuestro espíritu. No solamente que nosotros dejemos de comer por dejar de comer, si no es ese acto voluntario que nosotros nos abstenemos del alimento para fortalecer el espíritu que nosotros vamos fortaleciendo nuestra vida, nuestra voluntad que dejemos de ayunar las cosas materiales que necesitamos para la asistencia de nuestro cuerpo y cosas secundarias, no significa que dejes de comer totalmente todo el día sino que tengas un alimento fuerte y dos ligeros en el dia".

Cervantes Merino dijo que, tomados de la mano de Jesús, la cuaresma es fortalecer nuestra vida en la oración, en la penitencia y la caridad., "Ese es el camino de tal manera que con este ejercicio al de intensificar nosotros nuestra vida cristiana en este tiempo lleguemos con un gozo especial a la celebración de la fiesta de la Pascua y en la paz cuando nosotros renovemos la gracia del bautismo y que en la Pascua sintamos nosotros el gozo como si fuera la primera vez aunque siempre lo podemos hacer, así de recibir el gozo del bautismo en el que nosotros hemos llegado a ser hijos de Dios hemos llegado a ser purificados de nuestras fallas y hemos entrado en comunión con Dios Jesucristo para vivir una vida como hermanos".

Posteriormente el Obispo Diocesano bendijo la ceniza y fue impuesta a los fieles católicos mientras los sacerdotes o ministros repetían las palabras: "arrepiéntete y cree en el evangelio" o "recuerda que polvo eres y en polvo te has de convertir", dando inicio con ello la Cuaresma 2025 en la Ciudad de Orizaba.