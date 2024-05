Incrementan enfermedades durante ola de calor en Misantla

Ciudadanos experimentan sintomatologías por altas temperaturas





Con la llegada de la tercera ola de calor, la población de Misantla comienza a sentir los efectos de las altas temperaturas, en entrevista, Marco Antonio Rocha, coordinador del área operativa de socorros y psicólogo de la Cruz Roja, explicó cómo el calor extremo puede repercutir tanto emocional como físicamente en los ciudadanos.

Rocha destacó que las personas con episodios de ansiedad, comúnmente conocidas como "sufrir de los nervios", pueden volverse más irritables al respirar aire caliente en espacios cerrados y mal ventilados, esta sensación de ahogo puede generar angustia y malestar emocional, "he recibido pacientes que me comentan que en sus casas ya no se toleran entre ellos, y en muchos casos, esto se debe a que el calor exacerba el estrés y la irritabilidad", comentó Rocha.

Además de los efectos emocionales, el calor intenso puede agravar condiciones médicas preexistentes. Rocha explicó que las personas con problemas de presión arterial, ya sea alta o baja, pueden experimentar cefaleas, mareos, vértigos y tinnitus, estas molestias se ven incrementadas por la deshidratación y la mala alimentación durante los días más calurosos.

Rocha también hizo un llamado a los profesores para que tomen medidas preventivas en las aulas, especialmente para aquellos niños con condiciones médicas o emocionales específicas, "es fundamental mantener a los niños bien hidratados y conocer cualquier padecimiento médico que puedan tener, realizar actividades al aire libre puede ayudar a reducir la ansiedad y mejorar la dinámica entre los compañeros", sugirió.

Para la población en general, Rocha recomendó mantener una adecuada hidratación y acudir a consultas médicas periódicas para prevenir problemas de salud, "es importante tomar agua y sueros orales, y evitar la exposición prolongada al sol. Usar ropa de manga larga puede ayudar a mantenerse frescos de manera natural", aconsejó.

La Coordinación Estatal de Protección Civil ha emitido alertas y recomendaciones para hacer frente a esta ola de calor, las autoridades instan a la población a seguir las recomendaciones de los expertos y estar atentos a cualquier síntoma de golpe de calor, como náuseas, vómito, dolor de cabeza, pulso rápido o desmayo.

Con estas medidas, se espera que la población de Misantla pueda sobrellevar de manera segura y saludable la tercera ola de calor que afecta la región.