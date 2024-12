IMSS Veracruz Norte recomienda estar atentos ante síntomas de infecciones respiratorias agudas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte recomienda estar alerta ante síntomas de la Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) y en este sentido, la coordinadora auxiliar de Vigilancia Epidemiológica, doctora Perla Yadhira González Andalón, explicó que las IRAS son causadas por diferentes microorganismos como virus y bacterias que afectan oídos, nariz, garganta y los pulmones.

Además, la especialista agregó que los principales síntomas son: escurrimiento y/o congestión nasal, tos, dolor de cabeza, fiebre, malestar general, ronquera o ardor de garganta, dolor o secreción de oídos, pérdida del apetito y/o vómito; dificultad para respirar, debilidad muscular, así como dolor de huesos y articulaciones.

Del mismo modo, la doctora González Andalón advirtió sobre los signos de alarma en niños, los cuales pueden ser: silbido o ronquido del pecho, no comer, no beber o vomitar, que el menor tenga fiebre que no baje pese a la administración de medicamentos, irritabilidad y somnolencia, respiración rápida y/o hundimiento en costillas y tos intensa que hace vomitar.

También, la coordinadora auxiliar de Vigilancia Epidemiológica recomendó, para el cuidado, a cubrirse con la parte interna del codo al estornudar o bien, usar pañuelos desechables.

Además, no automedicarse y lavarse las manos cuando se tenga contacto con las secreciones; aunado a ello, la especialista recalcó la importancia de mantener ventilada la casa o habitación, así como también mantener bien hidratados a los menores y con esquema completo de vacunación.

La coordinadora auxiliar de Vigilancia Epidemiológica exhortó a acudir a valoración médica a su Unidad de Medicina Familiar correspondiente en caso de presentarse los signos de alarma o de síntomas que persistan más de 3 días.