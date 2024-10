IMSS Veracruz Norte implementa programa "cuenta turnos" para agilizar trámites

Con el objetivo de mejorar la calidad de la atención y agilizar los trámites de Prestaciones Económicas, se implementó la prueba piloto del programa Cuenta turnos, el cual fue diseñado por personal adscrito a la Coordinación Delegacional de Informática en Veracruz Norte.

El sistema es sencillo, claro, descriptivo y que al inicio el usuario ingresa sus datos, posteriormente en una pantalla se irá indicando a que ventanilla debe presentarse para realizar su trámite; si la persona requiere apoyo, las Técnicas en Atención y Orientación al Derechohabiente (TAOD) les apoyan en el ingreso de los datos.

A los 10 días de su implementación, mediante este sistema se atendieron 3 mil 381 usuarios en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 57; mientras que con tan solo en una semana la UMF No. 61 atendió a 813 personas; actualmente este sistema ya se encuentra instalado en la UMF No. 68, todas ellas en la ciudad de Veracruz.