Mejora IMSS Veracruz Norte calidad de vida, a través del curso de Acondicionamiento Físico con Pesas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte mejora la calidad de vida de los usuarios del curso de Acondicionamiento Físico con Pesas, el cual se imparte en los Centros de Seguridad Social (CSS) a partir de este año.

El maestro Iván Jandir Beristain Méndez, profesor de Educación Física, señaló que, "el curso de Acondicionamiento Físico con Pesas consiste en realizar actividad física con implementos propios de un gimnasio, aquí en el CCS Xalapa contamos con aparatos como: mancuernas, extensión, máquina de femoral, una jaula para realizar ejercicios con poleas y algunas barras con peso".

"Los beneficios de realizar este tipo de actividad física, generalmente se ven reflejados en la salud, ya que se mejora la capacidad física, tono y masa muscular, así como la densidad ósea", añadió.

En ese sentido, Beristain Méndez explicó que, "también nos ayuda a la prevención de enfermedades crónico-degenerativas como: la diabetes, hipertensión, obesidad e incluso mejora de la salud mental, ya que nos ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y también favorece a la calidad del sueño".

La señora María de los Ángeles "N", usuaria de este curso, mencionó: "llevo 7 meses en este programa, me ha ayudado mucho porque sufro de escoliosis y desde que estoy aquí he sentido menos dolor, puedo realizar otras actividades y he notado muchos cambios, como la pérdida de 10 kilos, he tonificado más mi cuerpo y me siento con mayor condición para subir y bajar escaleras".

La usuaria agradeció al Seguro Social por implementar este tipo de cursos y al profesor por su paciencia, enseñanzas, y apoyar al grupo en lograr nuestros objetivos de tener una vida más saludable.