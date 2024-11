Activista Daniel Robles busca cambiar vidas en Veracruz con herramientas inclusivas

El activista Daniel Robles Haro, quien vive con parálisis cerebral, asistió este lunes a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de impulsar la difusión de la Comunicación Alternativa y Aumentativa (CAA) en comunidades de Veracruz.

Durante su participación, Robles Haro dijo busca establecer contacto con la gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle, para promover estas herramientas que benefician a personas con discapacidad.

Durante su intervención, Robles Haro subrayó la importancia de la CAA, comparándola con el sistema braille para personas con discapacidad visual y la lengua de señas para quienes tienen discapacidad auditiva.

"A raíz de mi visita inicial a este espacio, que no podemos negar que es una de las plataformas de mayor impacto en el país, he recibido incontables solicitudes de información sobre este método que, sin duda, trae la esperanza de poder comunicarse con sus seres queridos que por razones de discapacidad o salud no pueden hablar", señaló.

El activista también destacó las dificultades que enfrenta para atender la creciente demanda de información sobre el tema, incluyendo comunidades de Veracruz.

"Desgraciadamente, mi mamá y yo, desde lo particular, no nos damos abasto a enseñar uno por uno a todas las personas que lo necesitan. Recuerdo especialmente una comunidad de Veracruz a donde fui a dar unas conferencias y les prometí regresar. Estoy tratando de contactar a la gobernadora Rocío Nahle", añadió.

PETICIONES AL GOBIERNO FEDERAL

En el mismo espacio, Robles Haro solicitó a la presidenta Sheinbaum revisar los acuerdos previamente establecidos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, fechados el 16 de marzo, así como el 19 y 20 de octubre de 2023.

Entre las propuestas, destacó la necesidad de diversificar el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, planteando su adaptación para incluir proyectos relacionados con la comunicación alternativa y el apoyo a personas con discapacidad.

Ante estas solicitudes, la presidenta instruyó a Marath Baruch Bolaños López, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y a José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, para que analicen las propuestas presentadas por el activista.

Asimismo, Sheinbaum se comprometió a facilitar el contacto entre Robles Haro y la gobernadora electa Rocío Nahle.

"Bueno, Rocío Nahle también hablamos con ella, por supuesto, ella toma posesión el primero de diciembre y sobre lo de comunicación, si quieren hablamos con que esté en la misma reunión", expresó.

¿QUIÉN ES DANIEL ROBLES?

Daniel Robles Haro es un activista y comunicador originario de Zapopan, Jalisco, conocido por su labor en defensa de los derechos de las personas con discapacidad.