Histórico: Rocío Nahle rinde protesta como primera gobernadora de Veracruz

Rocío Nahle García asumió este domingo el cargo de gobernadora constitucional de Veracruz en una ceremonia realizada en el Congreso del Estado, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar esta posición.

El evento contó con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, autoridades estatales y federales, y el gobernador saliente, Cuitláhuac García Jiménez.

La sesión solemne inició con la lectura y aprobación del orden del día, seguida de la designación de comisiones de cortesía encargadas de recibir a los invitados principales.

La Orquesta Sinfónica de Xalapa interpretó "La Bamba" como un homenaje cultural a la entidad.

En el acto principal, Nahle rindió la protesta de ley, declarando: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado y las leyes que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y si así no lo hiciere, que la Nación y el Estado me lo demanden."

Tras la formalidad, la nueva mandataria dirigió un mensaje al pueblo de Veracruz, destacando el inicio de su administración. La ceremonia continuó con la entonación del Himno Nacional, la despedida del lábaro patrio y la fotografía oficial que reunió a las principales figuras del evento.