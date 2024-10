Hay empresas de Veracruz que incumplen con asegurar a trabajadores, revela inspección

Cerca del 8% de empresas veracruzanas incumplen en el pago de la seguridad social para sus empleados informó Daniela Martínez, Directora de Inspección en la Secretaría del Trabajo.

En entrevista explicó que, el argumento que dan los empresarios para no otorgar dicha prestación a sus trabajadores es porque no saben cómo hacerlo.

"Lo que hemos visto más en las inspecciones es en la seguridad social es en lo que ha ido fallando un poquito las empresas. Sin embargo, el 8%, es la minoría que no cumple con este requisito en las inspecciones. Sin embargo, les ayudamos a las personas a que puedan cumplir con las inspecciones para que puedan asegurar a las personas empleadoras", detalló.

La servidora pública indicó que ante este panorama, la dirección a su cargo apoya al empleador para que pueda otorgar dicho beneficio pues por ley, debe hacerlo.

"Normalmente llegamos a la empresa y nos dicen, 'es que mire la plataforma se trabó en esta parte y ya no se cómo seguir, es por eso que no lo pude asegurar' lo que vemos es que la plataforma tiene algún problema y no es porque el empresario no quisiera, es el mayor problema que hemos descubierto en las inspecciones", sostuvo.

Para finalizar comentó que a través de la Dirección de Inspección de la Secretaría del Trabajo, al mes, se realizan un promedio de 500 vistas a empresas, algunas por quejas y el resto de manera rutinaria.