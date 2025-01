Han 'molestado' a familia Dauzón, dice Ahued ante agresiones en Poza Rica

Para el secretario general de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil han sido "molestias" las que han recibido los integrantes de la familia Dauzón en Poza Rica, ante la quema de sus negocios y ahora de uno de sus domicilios.

Si bien consideró que la Fiscalía General del Estado (FGE) debe hacer las investigaciones correspondientes, también opinó que lo ocurrido la noche de este jueves, en contra del empresario José Lugo Dauzón, sí ha sido para "molestarlo".

Por este hecho en particular, aseguró que no hubo lesionados, y conforme la información que se le hizo saber los agresores lanzaron botellas con "un líquido" que no causó mayores daños.

"Se está atendiendo a la familia, a las y los habitantes de toda la región. Ya hay detenidos como ustedes saben, vamos a esperar que sigan las investigaciones. Yo quiero que se lleven a cabo las investigaciones para no dar un informe directo, pero sí se nota que han estado molestando a la familia o a las empresas", añadió.

Asimismo, informó que por las agresiones contra el empresario y sus negocios hay varias carpetas de investigación, por lo que pidió esperar los avances de las indagatorias.

Ahued Bardahuil definió que debe ser la Fiscalía la que de a conocer las líneas de investigación, toda vez que ha habido diversas agresiones en distintas fechas contra Dauzón.

Hay que referir que la noche de este jueves 2 de enero, sujetos desconocidos lanzaron botellas para tratar de incendiar la fachada de la vivienda ubicada en la calle 28 de la colonia Santa Elena, en el municipio de Poza Rica.