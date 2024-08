Hace 6 años un accidente incapacitó a Leonardo Rojas; sigue sin recibir indemnización

Desde hace seis años, Leonardo Rojas Ruiz sigue a la espera de justicia. Él manejaba un taxi cuando otro conductor lo impactó, dejándolo gravemente herido. Los hechos ocurrieron el 19 de agosto de 2018 en el municipio de Jalacingo, Veracruz.

Este viernes 30 de agosto le correspondió acudir a una audiencia en el Juzgado de ese municipio, ubicado en la zona centro de la entidad.

"Se me quebraron las dos piernas y la cadera, por ese motivo desde hace seis años no he podido trabajar", dijo en entrevista.

Luego de seis años no se le indemnizó por los daños a causa del accidente vehicular en el que quedó incapacitado para trabajar.

El presunto responsable es familiar de un exfuncionario municipal; por ello, la familia de la víctima considera que esa es la razón por la que no le pagan la indemnización.

Caso de Leonardo, un callejón sin salida

Por el accidente la pierna izquierda de Leonardo se quebró en tres partes, tiene un clavo centro medular; en la otra pierna tiene un refuerzo y en la cadera tiene dos clavos, explicó el hombre de 30 años originario de Jalacingo.

"No he podido trabajar ni mantener a mi familia, son dos hijos y desde hace seis años no se ha hecho justicia para mí"; declaró que desde el año de 2018 ha tenido dificultades y considera que su caso avanza de manera muy lenta.

Su asesor jurídico, Luis Moreno Sánchez, indicó que sigue el juicio y que al revisar el caso notó que los fiscales anteriores omitieron pruebas; "ahorita no se ha podido contactar a todos los peritos y algunos oficiales, que fueron los primeros respondientes, ya no trabajan en el ayuntamiento".

En caso que no haya respuestas favorables se buscará fincar responsabilidades contra la autoridad que no llevó el proceso adecuado, y buscarán reponer la causa para que se haga justicia para Leonardo Rojas Ruiz.