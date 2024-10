Hace 4 meses, Lucia, de 71 años fue atropellada en Orizaba; su esposo exige justicia

Han transcurrido 152 días en que una motocicleta de una reconocida empresa de pizzas, de Orizaba, atropelló y le destrozó una pierna a una mujer de edad adulta, en la entrada a la Unidad Habitacional Palmeras, y la aseguradora se ha negado rotundamente a cubrir los gastos médicos, los cuales ya superan a los más de 65 mil pesos.

La familia de la femenina de 71 años, implora la intervención de las autoridades municipales y estatales, para que obliguen a la cadena de "Domino's Pizza", se responsabilice de sus actos y cubran los gastos médicos generados y los faltantes, ya que en próximos días la mujer será sometida a otra nueva cirugía.

A pesar de que existe una formal denuncia por daños y lesiones, radicada bajo la carpeta de investigación 504/2024, las autoridades de la Fiscalía Regional de Justicia con sede en Orizaba y la aseguradora de la pizzería, no han hecho nada por esta familia orizabeña que se encuentra desesperada por hallar justicia.

El ciudadano Alfonso López Valencia, esposa de la señora Lucía Rosas Moreno, de 71 años de edad y con domicilio en Río San Juan número 109, de la Unidad Habitacional Palmeras, de Orizaba, relató que la noche del pasado 17 de mayo del presente, su esposa salió a la tienda para comprar tortillas y al ya no encontrar, regresaba a su casa y justo en el cruce de la Avenida Sur 35, fue atropellada sobre la marimba peatonal por una motocicleta que venía jugando carreritas con otra de la misma empresa "Domino's Pizza", misma que portaba la placa de circulación: 41TFN9 del Estado de Puebla y quien era conducida por el joven Axel Hernández Sarmiento.

Tras el accidente, familiares y vecinos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencias y rescate, arribando al lugar de manera oportuna paramédicos de Protección Civil Municipal, quiénes rápidamente le brindaron las primeras atenciones a la femenina y la trasladaron al Hospital General Regional número 1 del IMSS, para su atención médica e intervención quirúrgica, ya que sufrió fractura expuesta de pierna izquierda.

"Según él dice que no la vio, le destrozó la pierna izquierda. Cuando yo llegué mi esposa estaba tirada en el piso bañada en sangre y la pierna la tenía partida, se estaba desangrando, fue una impotencia muy grande, que los mismos vecinos aseguraron que los motociclistas venían jugando carreritas".

El ciudadano orizabeño y pensionado aseguró que por la noche se trasladó a las instalaciones de la Fiscalía Regional de Justicia del XV Distrito con sede en Orizaba, en dónde pasó toda la noche hasta que le tomaron la denuncia correspondiente, pero desafortunadamente esta no ha tenido ningún resultado favorable.

*A mí esposa le destrozaron la vida, ahora lo único que pedimos es que se hagan responsables y paguen los gastos médicos. El abogado supuestamente ha estado dialogando con el responsable de la aseguradora de la tienda de pizzas pero únicamente nos dan largas, hasta el momento no se han hecho responsables por el accidente".

Así mismo informó que, en próximos días la mujer de edad adulta será sometida a una nueva cirugía más para que los médicos especialistas le puedan instalar un "Clavo centromedular", y con ello pueda recuperar la movilidad en su pierna izquierda, pues al momento ya no puede caminar.

"Ahorita va a ingresar el 12 de noviembre al Seguro (IMSS) a una nueva cirugía quizá ya le quiten los fierros (Fijadores ), le van a poner una varilla una prótesis. Ahorita está en cama no puede caminar nada más de la cama a la silla de ruedas y la verdad la empresa no se hace responsable".

Así mismo informó que los gastos médicos ya superan los 65 mil pesos y no hay una solución para que estos sean cubiertos, como los consiguientes.

"Ya llevamos gastado, hemos pedido dinero prestado, yo ya no trabajo yo me mantengo de la pensión, pero mi pensión es pequeña y no nos alcanza, hemos gastado bastante y la verdad es que todavía lo que nos falta, porque esto es a largo plazo va a ser como un año".

Por último exigió a las autoridades municipales y estatales apoyen para exigir a la empresa que se responsabilice y cubra los gastos médicos ya generados como los que están por venir.