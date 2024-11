"Habrá reafiliación de militantes de Morena en Veracruz, pero se reservará derecho de admisión": Ramírez Zepeta

El dirigente estatal de MORENA, Esteban Ramírez Zepeta, dio a conocer que la dirigencia nacional aprovechará su visita a Veracruz para anunciar el proceso de reafiliación al partido, pero precisó, que se reservarán el derecho de admisión para no permitir el ingreso de cualquier persona.

Comentó que el próximo fin de semana, estará la presidenta del partido Luisa María Alcalde, así como el secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán.

En la reunión que habrá con militantes y simpatizantes se anunciará el programa para afiliar a más personas al partido, el cual actualmente cuenta con un padrón oficial de poco más de 3 millones de militantes.

Mientras que en el caso de Veracruz, precisó que la militancia aproximada es de poco más de 300 mil afiliados.

"Se hará una reafiliación, y a eso viene María Luisa Alcalde, viene a reafirmar, plantear esta actividad. Reafiliación respecto a los 3 millones de militantes en todo el país se piensa aumentar mas. En Veracruz el último corte fue de más de 300 mil afiliados. Hay muchas compañeras y compañeros interesados en afiliarse", agregó.

Esteban Ramírez, puntualizó que de acuerdo a los principios y estatutos de MORENA el derecho de admisión lo reservan por principios e ideales, ya que no se puede permitir la entrada de personajes que han manchado la vida pública del estado y el país, por lo que ya no tienen cabida en otras instituciones políticas y buscan entrar al movimiento, lo cual no lo van a permitir.