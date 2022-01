Decepcionados se encuentran los habitantes de Zongolica de sus nuevos diputados federal y local, pues como ha ocurrido con los anteriores, ahora ya no se aparecen, ya no les dan la cara y los problemas sociales simplemente no les interesan.

Román Vásquez González, dirigente del Movimiento Indígena Liberal Popular Autónomo de Zongolica (MILPAZ), agregó que en la sierra no han importado las siglas, solo ven que llegan nuevos personajes, pero siguiendo un discurso oficial y haciendo oídos sordos cuando se critican las fallas del gobierno, porque llegan a aplaudirles, no a ayudar a la gente.