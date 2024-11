Guadalupe Díaz deslinda a SESVER de contratos para Araly Rodríguez

Durante su comparecencia en el Congreso de Veracruz, Guadalupe Díaz del Castillo Flores, secretaria de Salud y directora general de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), negó que la dependencia a su cargo haya iniciado procedimientos legales contra proveedores.

Esto a pesar de casos como el de Araly Rodríguez Vez, quien en su momento fue señalada por el gobernador, Cuitláhuac García, como presunta prestanombres y evasora de impuestos, aunque después el Ejecutivo se retractó.

Díaz del Castillo aclaró que será responsabilidad de las instancias fiscalizadoras determinar si existieron irregularidades en la asignación de contratos a Rodríguez Vez, quien también laboraba en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

También te puede interesar... En comparecencia, titular de Salud niega que Veracruz lidere en casos de dengue

"Sobre algún proveedor en particular al interior de la dependencia que represento no tenemos procedimientos jurídicos en contra de los proveedores (...). No obstante, se han atendido en los términos que señala la ley. Ya sea local, federal, según corresponda, por los procedimientos administrativos que hayan seguido su curso", afirmó la funcionaria.

JUSTIFICACIONES ANTE LAS ADJUDICACIONES

En respuesta a los señalamientos, Díaz del Castillo explicó que las contrataciones realizadas por SESVER durante la pandemia de COVID-19 obedecieron a las dificultades para conseguir insumos médicos, lo que derivó en la contratación de empresas de reciente creación y en la utilización de adjudicaciones directas.

"SESVER ha cumplido con las disposiciones que prevé la materia de la ley, ya sea para bienes, servicios u obras, por lo que proveedores y contratistas adjudicados se encuentran debidamente registrados en los padrones a cargo de dependencias diversas a la que yo represento", detalló.

Fotos: Carol Suárez

Asimismo, la secretaria subrayó que SESVER no tiene atribuciones para verificar la constitución legal de las empresas contratadas, tarea que corresponde a otras instituciones como la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT). Añadió que algunas de las empresas adjudicadas son fabricantes de equipos médicos, lo que justificó su selección.

EMPRESAS Y SUBEJERCICIO

La diputada del PAN Indira Rosales San Román cuestionó que el 81 por ciento del presupuesto de SESVER se haya asignado a cinco empresas de reciente creación, constituidas entre 2019 y 2023.

Entre estas empresas se encuentran Infraestructura y Equipamiento en Salud S.A. de C.V., Construcciones Vahar S.A. de C.V. y Landru Marketing S.A. de C.V. "¿Por qué dar contratos en un tema tan delicado a empresas de reciente creación?", preguntó Rosales. También destacó que, según el sexto informe de gobierno estatal, el 67.94% de las contrataciones de SESVER en el último año fueron por adjudicación directa.

También te puede interesar... UV: este es el incremento presupuestal para 2025 que pide la casa de estudios al Congreso

Otro tema abordado en la comparecencia fue el subejercicio del presupuesto asignado a la Secretaría de Salud. Según el informe financiero presentado, SESVER había utilizado solo el 60 por ciento de su presupuesto al cierre del tercer trimestre de 2023, dejando un 40 por ciento sin ejercer.

Díaz del Castillo argumentó que los recursos no ejercidos están comprometidos para el primer trimestre del año siguiente, conforme a lo estipulado en la Ley de Disciplina Financiera. "Los recursos asignados se encuentran debidamente comprometidos y serán pagados en los términos que la ley permite hacerlo", aseguró.

EL CASO ARALY RODRÍGUEZ

Rosales San Román recordó el caso de Araly Rodríguez, quien presuntamente recibió contratos por más de 60 millones de pesos para proveer insumos médicos. La diputada cuestionó la falta de avances en las investigaciones sobre estas contrataciones y si existen procedimientos contra proveedores relacionados con irregularidades.

En respuesta, Díaz del Castillo afirmó no tener conocimiento de investigaciones internas y reiteró que SESVER colabora con las entidades fiscalizadoras para esclarecer cualquier posible irregularidad. "Será responsabilidad de otros entes determinar las posibles faltas administrativas", concluyó.