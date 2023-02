En el Pico de Orizaba siguen actuando grupos delictivos: montañista

La inseguridad en las faldas del volcán Pico de Orizaba continúa y montañistas y hasta familias han sido despojadas de dinero, de objetos de valor e incluso de su ropa y zapatos, señaló César Silva Reyes, integrante de Montañistas Unidos del Valle de Río Blanco.

"Sigue habiendo grupos que están ahí operando y que lamentablemente no hemos visto la actuación de las autoridades. La Semarnat sacó un edicto ahí en donde en las altas montañas como es el Nevado de Toluca, el lztaccíhuatl, el Pico de Orizaba, La Malinche, el Cofre de Perote, se iba a cobrar una cuota de 51 pesos por persona para poder ingresar a los parques nacionales, algo en lo que estamos de acuerdo", indicó.

Sin embargo, dijo, en el Pico de Orizaba no se ha visto ni la intervención del gobierno federal ni de los gobiernos de Veracruz o Puebla para un patrullaje, para que haya vigilancia y casetas como ya las tienen la Malinche y el Iztaccíhuatl.

Mencionó que la intervención de las autoridades es necesaria para evitar no sólo la inseguridad en las montañas, sino también la tala, actividad que ha estado imparable.

Señaló que los talamontes hoy en día ya son grupos delictivos que operan en los parques nacionales con la complacencia de las autoridades, porque nadie les pone freno.

Agregó que ya no sólo les piden un cobro para ingresar, sino que también les han quitado vehículos y pertenencias y les han quitado sus ropas y hasta zapatos.

"Si bien es cierto que hasta ahora no tenemos una víctima, si alguien les quisiera hacer frente no duden en que en cualquier momento va a haber algún asesinato ahí, pero se puede evitar si las autoridades implementan vigilancia y que sea no sólo esporádica, sino permanente", acotó.

Silva Reyes mencionó que en todas partes donde queda bosque llegan los talamontes, que siguen arrasando con los árboles.