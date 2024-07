Graduaciones, respiro para vendedores de flores en Orizaba

Esta temporada de graduaciones representa un ligero repunte para los floristas en Orizaba, pues las familias se acercan a dar un detalle al graduado, indicó la señora Irma, locataria del mercado Venustiano Carranza, también conocido como "mercado de flores".

"La gente no busca cosas caras, ramos muy grandotes, la mayoría de 200, 250 por mucho; a los niños de primaria les gustan los peluches, los dulces, pero el precio tiene que ser máximo de 350-400 pesos y meterle flor que no abarque ese precio porque si no, no podemos vender".

La florista comentó que un problema con el que están lidiando es que ahora no todas las escuelas terminan igual, sino que algunas lo hacen en una fecha y otras varios días después, por lo que no pueden comprar demasiada flor para que no se les eche a perder.

Refirió que hay días en que hay graduaciones y llegan a buscar arreglitos y no tienen y otras en que piensan que habrá ceremonias de graduación y no se dan.

Agregó que cuando ven que no tienen ventas lo que hacen es rebajar un poco el precio, para que puedan recuperar al menos su inversión, porque si se marchita un poco o se ve triste la gente ya no la lleva.

"Es como las frutas o verduras que tienen cierto límite de tiempo, que se tienen que sacar en tres o cuatro días porque si no, también se echan a perder", señaló.

La vendedora destacó que durante el año el día de mayor venta es el 10 de mayo;" ese día sí hay ventas para todos, pero el resto no", por lo que tienen que ir viendo que si no sacan su flor, entonces le rebajan un poco el precio.