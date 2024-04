Gómez Cazarín ofrece gestionarle seguridad a Arturo Castagné

Si su vida corre algún peligro, me comprometo a gestionar de manera oficial que se le brinde seguridad, porque tenemos claro que con quienes se junta no es gente buena y le pueden causar daño, afirmó el diputado local Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, en su mensaje dirigido al empresario Arturo Castagné, quien en sus redes sociales expresó temer por su integridad física.

El Legislador morenista le recomendó no confiar en quienes ahora considera sus amigos, porque esos personajes (los Yunes) no tienen amigos, sólo utilizan a la gente y son capaces de todo.

"La gente con la que anda usted no es gente buena, no se tiene que confiar de ellos. No lo vayan a secuestrar, no le vaya a pasar algo, porque esa gente es muy perversa; la recomendación es no juntarse con gente malandra ", enfatizó Gómez Cazarín a través de un video en sus redes sociales.

Este ofrecimiento de seguridad del líder de la bancada de Morena en el Congreso local surge ante la publicación del empresario y crítico Arturo Castagné, quien citó de manera ambigua en la red social "X" "que si algo extraño le llega a pasar, nadie mejor que ustedes están enterados".

Gómez Cazarín fue contundente en su respuesta: "¿Quién gana políticamente si te pasa algo extraño antes de la elección?: el que tú piensas que es tu nuevo mejor amigo. Pero ese no tiene amigos, sólo usa a las personas y es capaz de todo. Si requieres protección oficial, me comprometo a gestionártela de inmediato", le ofreció en video difundido en sus redes sociales.

Le recordó que en Veracruz, con la llegada del gobierno emanado de la 4T se han abatido los índices delictivos, siendo ahora Veracruz de las entidades más seguras, superando el pasado violento, herencia de los gobiernos del PRIAN.

Incluso, dijo, durante el bienio Yunista se dispararon de manera exponencial los secuestros, feminicidios, homicidios violentos, entre otros, porque pactaron con la delincuencia y les brindaron impunidad.