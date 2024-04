Gómez Cazarín a Yunes Linares: que tome Sukrol para ´no olvidar sus traiciones´

El diputado local y coordinador del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, consideró que por su edad el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ya debería tomar "Sukrol".

Esto para que no se le olvide que ha traicionado al PRI, al PAN, a Elba Esther Gordillo y sobre todo a los veracruzanos.

Dijo que tal parece que al exmandatario ya se le olvidó que fue él quien denunció e hizo público que los priistas le daban agua en lugar de medicinas a los niños con cáncer, y ahora dice apoyarlos.

De igual forma, recordó que traicionó a la exlíder nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo, permitiendo una serie de abusos contra ella; de igual forma, dijo, ha traicionado a los militantes del PAN, al robarles las candidaturas para quedárselas él y sus hijos.

Luego de que Yunes Linares en una entrevista no recordara el nombre del legislador, Juan Javier Gómez Cazarín comentó que eso es entendible por la edad del exgobernador.

"Me llegó el audio, yo creo que está un poco grande Miguel Ángel Yunes, ya se le enreda la lengua. Desafortunadamente para él se le empiezan a olvidar las cosas, por eso se le olvida que no me conoce", expresó.

Le recordó que él le robó la asignación de candidaturas plurinominales a los panistas con años de militancia, así como se robó las pensiones del ISSSTE y fondos de retiro de los trabajadores veracruzanos.

También, dijo, traicionó a los alcaldes de Veracruz, además que ya no recuerda cuando repartía despensas en caja con un cuarto de fríjol y un cuarto de arroz.

"Obviamente con mayor razón se le olvida mi apellido, pero se lo recuerdo, mi nombre es Juan Javier Gómez Cazarín, y le recuerdo que no hay manera de revertir el resultado de la elección donde va a ganar Rocío Nahle.

"Por eso hay que comprarle Sukrol, para que no se le olvide lo traidor que es", agregó.