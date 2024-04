Hace unos días el candidato al Senado por la coalición Sigamos haciendo Historia, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, habló sobre un posible problema de salud que presentaría el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

Huerta sostuvo que el político panista habría sufrido un derrame cerebral; en sus palabras, Yunes Linares habría usado ese padecimiento para no declarar sobre el sistema de videovigilancia y las inconsistencias respecto a su funcionamiento.

"Estaba leyendo la noticia, apenas el jueves una audiencia para que compareciera. Él alegó un supuesto derrame cerebral que si yo no lo conociera dijera pues a lo mejor sí porque a veces parece que se pone loco". El exgobernador y respondió a los dichos de Manuel Huerta.

¿Miguel Ángel Yunes Linares sufrió un derrame cerebral?

En sus redes sociales, Miguel Ángel Yunes Linares compartió un video donde habla acerca de los comentarios de Manuel Huerta en torno a si había sufrido un derrame cerebral que incluso lo incapacitara de competir por un cargo en este proceso electoral.

"(Un derrame) de combustible o de qué; totalmente falso. Gracias a dios estoy totalmente sano, no he tenido un problema de salud en muchos años. Lo que dicen que me citó un juez y que yo presenté un certificado es absolutamente falso".

En un conocido café del puerto de Veracruz, Yunes Linares se dio un tiempo para hablar en torno a los señalamientos por el sistema de videovigilancia, afirmando que no ha sido citado por alguna autoridad para declarar al respecto.

Así como se ha dicho en otros casos, Yunes Linares apuntó que existe una cacería judicial con una finalidad electoral; "buceo, nado, corro, todo lo que puede hacer alguien a los 71 años", apuntó Yunes Linares.

"Imagínense nada más que me justifique así ante un juez y el mismo día vaya a correr 10 kilómetros y voy a subirlo a redes, pues no estoy loco, estoy perfectamente bien de salud".

Aseguró entonces que es falso que algún juez o fiscal lo haya citado, como afirmó un medio de circulación nacional.