Gobierno de Veracruz refuerza seguridad ante elecciones 2025

El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, aseguró que el estado se mantiene en paz y con estabilidad, pero permanece en guardia para garantizar la seguridad en el desarrollo del proceso electoral.

En Martínez de la Torre, donde participó en la Mesa de Seguridad junto con la gobernadora Rocío Nahle, el funcionario subrayó que, como en cada jornada electoral, se implementarán todas las medidas para asegurar el ejercicio democrático en un ambiente de tranquilidad.

"En paz, en tranquilidad, pero siempre con todas las medidas que requiere el evento para apoyar precisamente los eventos democráticos que se tienen que desarrollar en todo el estado de Veracruz", expresó.

Sin focos rojos, pero con vigilancia permanente

Ricardo Ahued informó que, hasta el momento, ningún aspirante a un cargo de elección popular ha solicitado protección especial; sin embargo, enfatizó que las fuerzas de seguridad estatales y federales están preparadas para actuar ante cualquier eventualidad.

"Está dispuesta la Guardia Nacional, Policía Estatal y las fuerzas federales y locales para realizar labores de contención ante cualquier preocupación que se tenga".

Asimismo, descartó la existencia de focos rojos en algún municipio, pero destacó que el monitoreo y vigilancia abarcan los 212 municipios y sus colindancias para garantizar un proceso electoral seguro y sin incidentes.

En cuanto al desarrollo de infraestructura en la entidad, Ahued Bardahuil aseguró que las obras estatales y municipales continuarán su curso pero sin promoción pública, conforme lo establece la normatividad electoral.

"Las obras no se detienen, pero no se publicitan, la ley no permite que haya proselitismo con las obras, pero estas deben continuar según el plan de desarrollo y los recursos etiquetados".

Además, destacó que la gobernadora Rocío Nahle acudió a Martínez de la Torre para dar seguimiento a los proyectos pendientes en la región, como la construcción de un puente cuyo proyecto ejecutivo ya está casi finalizado y que se espera iniciar este mismo año.