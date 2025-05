Federación enviará célula de investigación por crimen de candidata de Texistepec

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana enviará una célula de investigación a Texistepec para dar con los responsables del asesinato de Yesenia Lara Gutiérrez, candidata de Morena a la alcaldía, ocurrido el domingo.

La gobernadora Rocío Nahle informó que, tras el ataque, se comunicó con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

También te puede interesar... Presidenta promete apoyo a Veracruz tras homicidio de candidata Yesenia Lara

"Desde anoche me comuniqué con el secretario de Seguridad Omar García, porque sí hay una violencia política que se desata", reconoció.

El atentado, ocurrido durante actividades de campaña, dejó cuatro personas muertas y cuatro más heridas. "Fueron cuatro personas fallecidas. Tenemos cuatro personas heridas en un evento que solamente estaban buscando obtener votos para una justa y leal aspiración política. Esto no se resuelve así", sostuvo Nahle.

También te puede interesar... No se descansará hasta dar con los responsables: Rocío Nahle sobre asesinato de candidata en Texistepec

CRIMEN SE RESOLVERÁ

La mandataria confirmó que habrá colaboración entre autoridades locales y federales.

"Aquí no hay impunidad para nadie. Tanto la Fiscalía General del Estado como la Fiscalía General de la República, como una célula de investigación que va a mandar la Secretaría de Seguridad Pública de la Presidenta. Vamos a dar con los responsables".

Nahle descartó una falla estructural en la estrategia estatal de seguridad. "No es ninguna falla. Nosotros estamos trabajando todos los días. Somos más de 8 millones de habitantes en el estado. Todos los días, en la Mesa de la Construcción de la Paz, vemos caso por caso".

Al referirse a la selección de candidatos en su partido, dijo que Morena aplicó filtros para impedir que personas con antecedentes penales participaran.

También te puede interesar... Asesinan a Yesenia Lara, candidata de Morena en Texistepec (+Video)

"Se anotaron más de 6 mil personas para los puestos. Lo que hizo Morena fue que filtró los nombres en la Plataforma México. ¿Quién tiene antecedentes penales? ¿Quién tiene alguna ficha roja? Y a todas esas personas el CEN las desechó".

Advirtió que otros partidos no hicieron lo mismo. "Sí hay generadores de violencia en otros partidos que están activos, participando políticamente con antecedentes. Entonces, yo no puedo trabajar con personas así".

La Gobernadora hizo un llamado a no inhibir la participación ciudadana en los próximos comicios. "No es a través del miedo. No lo van a lograr, porque aquí hay un estado de derecho. Nosotros lo vamos a hacer valer".

Finalmente rechazó especulaciones sobre posibles vínculos entre la violencia y la reaparición de exoperadores políticos. "No vamos a especular. Vamos a hacer la investigación como debe ser, porque esto es un tema serio".

Nahle recordó que la zona ya ha registrado violencia política en procesos anteriores. "Texistepec no está ajeno a esto. En 2021 ustedes recordarán que también, en una forma cobarde y artera, mataron a la entonces candidata de Cosoleacaque y a su mamá. Se dio con los responsables. Están en la cárcel. Se tardó un ratito, pero se dio con ellos".