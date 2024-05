¿Gobierno de Orizaba prohibió a empresas de telecomunicaciones trabajar en fin de semana?

Por instrucciones del gobierno de Orizaba, desde hace dos meses todas las empresas de telecomunicaciones no pueden laborar durante los fines de semana; en caso de hacerlo, corren el riesgo de ser detenidos por la Policía Municipal.

"Es algo que nos sorprendió a todos, no nada más de Teléfonos de México sino también a Totalplay, IZZI, UGI y todos los que están trabajando por acá.

"Si fue un manifiesto y un acuerdo la verdad no he investigado bien, lo único que ha hecho o dicho a la empresa es que no podemos trabajar ninguna de telecomunicación sábados y domingos por indicaciones de la presidencia municipal", confirmó el secretario general del Sindicato de Telefonistas de la Sección 8 en Orizaba, Ignacio Claudio Ramírez Céspedes.

Afirmó que actualmente existen 36 mil líneas telefónicas y de internet a las cuales se les da mantenimiento; recordó que hace cinco años se llegó a un acuerdo con Telmex para ampliar los horarios de atención a clientes, para atenderlos en caso de alguna falla.

"En común acuerdo, la empresa y el sindicato decidió ampliar los turnos de martes a sábado y de domingo a jueves para poder atender a todos nuestros clientes, para que no queden sin servicio en caso de presentar alguna falla".

Sin embargo, la disposición municipal comenzó a aplicarse desde hace dos meses, afectando la atención a varios clientes durante los fines de semana que esperan esos días para que les reparen su línea, lo que no hacen porque, afirmó, corren el riesgo de ser detenidos.

"Sí hay riesgo puesto que nada más, anteriormente por no llevar el documento del permiso en algunas ocasiones, no en todas, hay policías muy preparados, muy educados que se han acercado.

"En mi caso pidieron el permiso y yo no sabía de ese permiso y me pidieron que me retirara. Otros compañeros que me han dicho que se han puesto muy altaneros algunos guardias y que los han querido llevar".

A pesar de que no dio una cifra exacta de atención a clientes, es una realidad que se afecta a los usuarios, lo cual es un tema que ya se planteó a su secretario general porque no se sabe qué pasaría en caso de algún siniestro.