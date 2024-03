Gira para lograr el mejor sistema de salud arrancará en Veracruz: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció una gira nacional con el propósito de supervisar y evaluar el proceso de transformación del sistema de salud del país, como parte de su compromiso de convertirlo en uno de los mejores del mundo.

Durante una conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario confirmó que este fin de semana visitará Veracruz, así como otras tres entidades del país.

Sin embargo, subrayó que estas visitas no incluirán reuniones formales con sectores específicos ni actos públicos, en respeto a la veda electoral vigente debido al inicio de las campañas políticas.

"Voy a hacer una gira por al menos 23 estados en estos días. Este fin de semana voy a Veracruz, a Hidalgo, a Tlaxcala y a Puebla, nada más a ver el tema de salud y no es ninguna reunión, ni siquiera con enfermeras, ni con médicos, ni con trabajadores de la salud", afirmó López Obrador.

GIRA POR LA SALUD

El presidente enfatizó que el objetivo principal de estas visitas será evaluar el avance en la rehabilitación y construcción de centros de salud y hospitales, así como el equipamiento médico necesario.

Además, se revisará el desempeño de los servicios médicos, la disponibilidad de medicamentos y la capacitación del personal de salud, con el propósito de identificar áreas de oportunidad y definir acciones futuras.

"El compromiso es que antes de terminar vamos a tener el sistema de salud pública más importante del mundo, entonces estoy viendo eso, básicamente y voy a ver si puedo llegar al 21 de marzo con el recorrido a los 23 estados para poder, en la reunión, ya tener una idea de qué nos falta, qué tenemos que hacer", declaró.

López Obrador señaló que el periodo final de su administración estará dedicado a consolidar el sistema de salud pública, con miras a convertirlo en un referente a nivel internacional. A pesar de ello, hizo un llamado a los ciudadanos para que eviten buscarlo durante estas visitas, con el fin de evitar malentendidos sobre posibles actividades indebidas.

"En estos días, sin reunirme con ciudadanos y además les pido a los ciudadanos que no me busquen para que no vayan a pensar que estoy haciendo algo indebido, pero tengo que seguir trabajando", expresó.

El presidente proyectó que la gira concluirá el 21 de marzo, fecha en que se conmemora el natalicio de Benito Juárez, con una reunión en Oaxaca para realizar una evaluación exhaustiva del sistema de salud pública.

"Tenemos una reunión el veintiuno de marzo en Oaxaca, desde luego voy al homenaje al presidente Juárez en Guelatao, en la mañana y en la tarde nos vamos a reunir en la ciudad de Oaxaca para hacer una evaluación del sistema de salud pública", concluyó López Obrador.