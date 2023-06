De denunciante a denunciada; Gabriela lleva más de un año sin ver a su hija en Orizaba

A un año y cuatro meses de que no ha visto a su bebé, Gabriela Almonte, ciudadana de Orizaba, no sabe cuándo llegará la justicia para ella, pues después de haber denunciado a su esposo por violentarla psicológica y física, la fiscal especializada Margarita Guadalupe González terminó vinculándola a proceso.

"Tengo una bebé de dos años y cuatro meses y desde hace un año y cuatro meses no he podido verla.

"Todo inició cuando yo me salí de la casa de mi expareja porque yo sufría violencia psicológica especialmente y cuando pasó a física yo dijo ´bueno, esto no está bien, no puedo darle ese ejemplo a mi hija´ y me salí de la casa", relató.

La señora comentó que se depositó legalmente con una tía, y al no haber convivencias supervisadas en el DIF por la pandemia permitió las convivencias con su expareja, para lo cual él se llevaba a la menor por algunas horas y la regresaba.

Así fue durante un mes, pero el 5 de febrero del 2022 ya no devolvió a la pequeña.

Gabriela denunció por violencia a su expareja; ella fue quien terminó vinculada a proceso // Imagen del Golfo

Irregularidades

Señaló que interpuso la denuncia correspondiente por retención de su bebé, pero a la vez su esposo la denunció por violencia en contra de su hija y la fiscal Margarita Guadalupe González fue la que se hizo cargo de las dos carpetas.

Extrañamente, dijo, la de su esposo se manejó con toda celeridad y la de ella no.

Comentó que tocó muchas puertas, en el DIF, en Derechos Humanos, pero de nada sirvió, "con pruebas insuficientes y peritajes incompletos" se le vinculó a proceso.

Agregó que actualmente su caso está en proceso de revisión, pero ahora ve que las víctimas de violencia viven una situación muy difícil, pues aunque lleven su caso a la justicia, con una simple mentira se puede revertir, y en lo que se determina qué pasa ella sigue sin ver a su hija.