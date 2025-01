Fiscal Verónica Hernández no ha estado a la altura: diputada Victoria Gutiérrez

La diputada local de Morena, Victoria Gutiérrez, consideró que el trabajo de la actual titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadans, no ha estado a la altura, prueba de ello, los rezagos que tiene esa dependencia en la procuración de justicia.

"Yo sí tengo cierto cuestionamiento a la Fiscal actual, toda vez que no ha estado a la altura. En su momento, vamos a pedirle respetuosamente realmente ver cómo está, desde ahí, a veces también hay mucho rezago, tenemos que ver porque quien tiene una función tiene que cumplir y en el caso de la Fiscalía tienen que ver qué las comisiones que se acaten las recomendaciones que da la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque finalmente los archivan", mencionó.

Aunado a ello, criticó que durante su gestión al frente de la Fiscalía General del Estado de Veracruz ha sido complaciente y omisa en su actuación, lo cual permitió que un candidato, ejemplifico, de la familia Yunes, se registrará en el pasado proceso electoral cuando no reunía los requisitos para hacerlo.

"No es que le tenga mala fe a la Fiscal, simplemente el pasado donde fue una cuestión política que se involucró en su momento, el hecho de que hayan sido complacientes, no aplicar la ley, en su momento cuando un candidato no reunía los requisitos y la omisión que se hizo permitió que se registraran, ahí hay desconfianza de la actuación- qué caso en concreto- de los Yunes porque los Yunes siempre han sido violadores de todo", añadió.