Tras 2 años, FGE Veracruz acepta facturas a Comercializadora Maga

A dos años de insistir ante la Fiscalía Regional para que aceptara las facturas que demuestran la legalidad de la mercancía de la empresa Comercializadora de Abarrotes Maga, finalmente la dependencia aceptó esa documentación.

"Desde que la juez nos devolvió la bodega, hace como seis meses la Fiscalía se comprometió en que como le fuéramos entregando las facturas correspondientes a la mercancía que está dentro de la bodega, ellos iban a ir depurando la basura.

"Porque ellos mismos lo vieron que ya todo era basura, pero no nos habían querido recibir las facturas", explicó José Antonio May González.

Mencionó que en varias ocasiones había acudido a esa instancia y no les recibía las facturas, por lo que el viernes optaron por ir con la fiscal pero con un notario para que notariara la acción de la Fiscalía.

Vueltas y vueltas

Agregó que cuando la fiscal los vio llegar con el notario fue mucha su molestia y dijo que llevaran tres juegos de copias, y aunque se dijo que eran demasiadas y no tenía caso ella dijo que se necesitaban, por lo que la tarde del lunes regresaron sin el notario pues les recibieron las facturas.

Comentó que fueron alrededor de 21 mil copias que se le dejaron porque pidió tres juegos y eran siete mil facturas.

"Ahorita tienen tres días para darnos contestación al oficio que dejamos y ver cuál sería el seguimiento más que nada, pero por fin nos recibieron las facturas".

May González señaló que el gobernador había hecho mención muchas veces que no había podido comprobar la legalidad de la mercancía, pero porque no se les habían querido recibir las facturas desde antes que les devolvieran la bodega.

El empresario confió en que el mandatario estatal cambie su actitud y su malestar en contra de ellos, porque se han visto muy afectados y se espera les haga valer sus derechos a él, a la empresa y a los empleados.

Cabe recordar que por las violaciones a los derechos humanos cometidos de seis personas durante el operativo del 2020, la CNDH emitió la recomendación 88VG/2023, la cual no fue aceptada por el gobernador.

Sobre esto fue cuestionado en una visita reciente, aunque declinó responder y mencionó que trataría ese otros temas en una conferencia de prensa en Xalapa.