Fesapauv acusa ´incapacidad administrativa´ de la UV; ´no pueden ni pagar nómina´

Tras el paro de labores que se llevó a cabo en la Facultad de Comunicación de la Universidad Veracruzana por falta de pago a maestros, el secretario general de Fesapauv, Enrique Levet Gorozpe, reveló que en todas las regiones hay "una cantidad importante de académicos" a los que no se les ha pagado.

Afirmó que la falta de pagos se debe a la total incapacidad de la Universidad de resolver los problemas. Expresó su total respaldo a las acciones emprendidas en la Facultad de Comunicación.

"Ella (la maestra Rocío Ojeda) tiene toda la razón, ella está defendiendo a su gremio porque no les han pagado a los maestros de la facultad de Comunicación.

¿Qué ocurrió en la Facultad de Comunicación de la UV?

A 11 maestros, dijo Levet Gorozpe, no les han pagado; de esos, un maestro es de tiempo completo y otro que es técnico académico. "Me parece completamente injusto, estoy de acuerdo con lo que está haciendo la maestra (Rocío Ojeda)", manifestó.

El líder sindical aclaró que el paro sólo fue durante una hora, mientras que las autoridades de la Universidad Veracruzana se comprometieron que a que más tardar el día miércoles les paguen.

Criticó que el sistema administrativo de la Casa de Estudios sea "una completa falla".

"No están cumpliendo. (El compromiso) es que les van a pagar, si no les pagan antes del miércoles de la semana que entra va a volver a estallarse otro paro", advirtió.

Explicó que el lunes de la próxima semana habrá una asamblea en el puerto de Veracruz; por ello, dijo que no quería adelantar si será o no paro indefinido.

Levet Gorozpe rechazó que la UV no tenga recursos para cumplir con sus obligaciones, aunque reveló que, así como en la Facultad de Comunicación, hay otras facultades, en las distintas regiones donde se están presentando situaciones similares.

"Se está presentando en varias facultades. Ayer que fui a Poza Rica hay un número muy importante de maestros a los que no se les ha pagado, en Orizaba me reportan que hay más de 100 casos de maestros a los que no les han pagado.

"Aquí en Veracruz, en otras escuelas suman un total de 100 casos, en Coatzacoalcos también hay casos de maestros a los que no les han pagado, en fin, en todos lados", expuso.

En ese sentido, el secretario general de Fesapauv afirmó de manera contundente que esto es una consecuencia de la incapacidad de la Universidad para resolver el problema, pero sostuvo que no es por falta de recursos.