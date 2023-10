En Tecnológico de Orizaba, alumnos denuncian cobros por pasar materias

Alumnos del Tecnológico de Orizaba denunciaron públicamente que, en esta institución, hay docentes que les cobran por pasar la materia que imparten, situación que conocen tanto la directora Maricela Gallardo como los subdirectores, que prefieren hacerse "de la vista gorda".

Los estudiantes señalaron al ingeniero Armando Huerta Gamas como uno de los que "cobra" para que puedan pasar su materia, matemáticas, e incluso, desde inicio de semestre les señala que vayan "haciendo su vaquita" si quieren pasar.

¿Cobran por pasar en el Tecnológico de Orizaba?

Indicaron que lamentablemente no es el único catedrático que incurre en esas prácticas, pero los estudiantes ya no acuden a la dirección porque "no pasa nada".

Mencionaron que ese maestro en particular pide de 500 a mil pesos por unidad para pasar, y si alguien no paga simplemente reprueba esa materia.

"Si son cinco unidades a lo largo del semestre son dos mil 500 pesos por alumno", expusieron.

Los inconformes comentaron que si bien puede parecer poca cantidad es injusto que eso esté ocurriendo.

Además, cada grupo tiene más de 20 alumnos y ese catedrático da clases en la mañana y en la tarde, "y si a todos les pide dinero sin duda es una buena cantidad la que obtiene de esa práctica corrupta".

Los jóvenes mencionaron que no es el único catedrático que incurre en esa práctica, ya que también "saben de algunos otros", por lo que, afirman, serían cerca de 20 maestros los que cobran a los alumnos para aprobarlos.

Además que esto ocurriría con pleno conocimiento de la dirección y el sindicato, "que siempre los ha protegido".