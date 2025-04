Feminicidio de Lizbeth en Veracruz fue culpa de la Fiscalía: Brujas del Mar

El feminicidio de Marion Lizbeth, ocurrido la madrugada de este martes en las calles de la colonia Dos Caminos del puerto de Veracruz, fue culpa de la Fiscalía General del Estado.

Así lo consideró la organización feminista Brujas del Mar, la cual, a través de sus redes sociales aseguró que a Lizbeth no sólo la mató su ex pareja, sino también la Fiscalía General del Estado de Veracruz, que no hizo nada por evitarlo, a pesar de que ya existía una denuncia por violencia.

Lamentó que este tipo de situaciones siempre quedan impunes, al tiempo que exigieron justicia para Lizbeth.

En su publicación en redes sociales señaló que "Lizbeth fue asesinada por Víctor, su ex pareja, hoy en la mañana en el Puerto de Veracruz".

Sin embargo, igualmente refiere que "En la carpeta que llevaba año y medio juntando polvo en la Fiscalía quedaron asentadas las amenazas, el acoso y los episodios de violencia que Lizbeth denunció y que las autoridades ignoraron".

Lizbeth fue asesinada por Víctor, su ex pareja, hoy en la mañana en el Puerto de Veracruz. En la carpeta que llevaba año y medio juntando polvo en la Fiscalía quedaron asentadas las amenazas, el acoso y los episodios de violencia que Lizbeth denunció y que las autoridades... — Las brujas del mar (@brujasdelmar) April 1, 2025

Por ello acusó a la Fiscalía General del Estado a cargo de Verónica Hernández Giadáns de también matar a Lizbeth.

De acuerdo con familiares, desde hacía al menos un año y medio, denunció a su expareja por violencia. El hombre al que identifican como Víctor, es señalado de mantener un constante acoso y amenazas en contra de Marion Lizbeth, quien en diversas ocasiones pidió ayuda a la Fiscalía Regional y a la policía estatal.